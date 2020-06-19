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В Николаеве в пятницу, 19 июня, члены «Нацкорпуса» провели пиар-акцию под офисом «Партии Шария», куда принесли гроб с портретом лидера этой политсилы и бутылку пива.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Глава николаевской ячейки «Нацкорпуса» Денис Янтарь сказал, что хотел сделать «имущественный взнос в партию» и принес соответствующее заявление, требуя от главы николаевской организации акт приема-передачи имущества. Несколько раз представители «Нацкорпуса» пытались зайти в офис «Партии Шария».

В ответ на происходящее к участникам акции несколько раз выходила глава николаевской облорганизации «партии Шария» Татьяна Кравчук, и тогда между ней и сторонниками «Нацкорпуса» происходили словесные перепалки. В частности, Кравчук говорила членам партии «Нацкорпуса», что они «финансируются из Кремля».

Через какое-то время представители праворадикальной организации сняли с крыши ВАЗа гроб, к которому прикрепили красные шарики и портрет блогера Анатолия Шария. Они пытались занести гроб в офис, но им этого не дали сделать, поэтому участники акции оставили его возле входа в офис и разошлись.

Напомним, 17 июня в киевском метро активисты партии Шария избили нескольких человек, среди которых ветераны «Азова».
ForUm

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