Президент Беларуси Александр Лукашенко после задержания экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико заявил, что власти смогли сорвать масштабный план по дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».

«Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привода страны к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», - заявил Лукашенко в ходе совещания по вопросам работы банковского сектора, передает БелТА.

Он также заявил, что «никому не позволит сломать страну». «Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, фокус всех политических интересов сконцентрирован на Белпруси – как с Запада, так и с Востока. При этом Лукашенко подозревает определенные силы в намерении дестабилизировать ситуацию в стране.

Накануне председатель Комитета госконтроля Иван Тертель после задержания Бабарико назвал «кукловодами» представителей «Газпрома». «Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше», - заявил глава ведомства.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление комитета Госконтроля Белоруссии о возможной причастности «Газпрома» к противоправной деятельности Белгазпромбанка, заявив, что крупные российские компании, в том числе «Газпром», находятся под защитой государства, а обвинения в их адрес должны быть подкреплены доказательствами.

Он также прокомментировал сообщения о том, что претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико может являться «кандидатом Кремля». Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что у Кремля нет предпочтительных претендентов, «кандидаты на выборы в Беларуси - из числа белорусского народа».

КГК Беларуси в четверг задержал Бабарико в связи с тем, что он, по словам Тертеля, «являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».

Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа.