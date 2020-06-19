Начинает свою работу обновленный официальный вебпортал единого органа законодательной власти в Украине – Верховной Рады Украины.

«Сегодня широкому кругу пользователей сети Интернет представлено новое лицо парламента. Завершена разработка современного дизайна официального вебпортала парламента Украины, в котором учтены лучшие практики вебресурсов многих национальных парламентов, использован инструментарий передовых тенденций (трендов) интернет-коммуникаций, рекомендованный к применению Межпарламентским Союзом», - заявили в аппарате парламента.

Согласно статистике, на начало года около 40% украинсцев посещают сайт парламента со своих мобильных устройств. Относительно начала 2019 года, этот показатель вырос на 130%. Тенденция рынка такова, что мобильные устройства продолжают вытеснять стационарные компьютеры. Способ потребления информации динамично меняется, становится более технологичным, поэтому - это требует новых решений и подходов в программном обеспечении, совершенствовании визуализации вебпортал, удобства и простоте использовании сервисов для получения необходимой для пользователей информации.

Разработчики четко сформировали функциональное ядро ​​главной страницы, которая является активным отражением работы парламента, а остальные функции перенесли в соответствующие (но не «второстепенные») разделы.

Еще одной важной целью является увеличение присутствия парламентского вебпортал в социальных сетях. Поскольку социальные сети также является мощным источником трафика.

Поэтому при обновлении сайта Рады были учтены такие важные вещи, как: адаптация под мобильные устройства; главная страница отображает активность парламента; ориентированность на поисковые сервисы и социальные медиа; введена инклюзивность в качестве стандарта.

Так, новая главная страница содержит актуальную информацию – топ-новости и режим работы парламента.

Существенно улучшен «блок пленарной активности»: он стал активным, отражает ленту последних голосований с четко выделенным результатом и структурой голосования во время пленарных заседаний.

Онлайн трансляция пленарного заседания имеет определенную, достаточно существенную статистику популярности и она вынесена отдельным блоком.

Блок отображения результатов электронной регистрации народных депутатов Украины на пленарном заседании сразу дает понять, насколько заполнен зал заседаний Рады Украины.

Новостной блок на вебсайте разделены на две группы: топ-новости (четыре блока, размещенные на первом экране) и группа «Новости и публикации» (блок из двух главных и 3-х или даже 4-х обычных новостей). Также появился быстрый доступ к последним новостям комитетов и объявлений. Поскольку многие пользователи все же пользуются сайтом Верховной Рады как медиа-ресурсом, то для них разработано специальное решение.

На вебпортал появился «медиа-центр» - совершенно новый раздел, в котором собраны все новости и мультимедиа Верховной Рады.

Неизменными на обновленном официальном вебпортал единого органа законодательной власти в Украине остались количество каналов и форм обратной связи граждан с парламентом: персональный электронный кабинет, электронные обращения и электронные петиции, запись на посещение открытого пленарного заседания.