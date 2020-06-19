По данным Укргидрометцентра, сегодня днем по Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
В Карпатском регионе ожидаются значительные дожди.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время
По данным Укргидрометцентра, сегодня днем по Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
В Карпатском регионе ожидаются значительные дожди.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время
На Донбассе двое военных подорвались на мине0
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