Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусом, умер начальник военного госпиталя Иван Гайда.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
«Только что стало известно, что от осложнений из-за COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных», - написал он в Facebook в четверг, 18 июня, вечером.
По состоянию на 18 июня во Львове зафиксировали 3398 заражений, из них 107 человек умерли.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время