Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусом, умер начальник военного госпиталя Иван Гайда.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Только что стало известно, что от осложнений из-за COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных», - написал он в Facebook в четверг, 18 июня, вечером.

По состоянию на 18 июня во Львове зафиксировали 3398 заражений, из них 107 человек умерли.