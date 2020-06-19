также в разделеПроисшествия
На Донбассе двое военных подорвались на мине 3
Винницкий митрополит ПЦУ заболел коронавирусом 45
COVID-19: В Украине – 921 заболевший за сутки 81
На Донбассе снова погиб украинский военный 44
С начала года на Донбассе погибли 6 гражданских, еще 42 ранены 19
В ВСУ за сутки – 18 новых случаев COVID-19 10
В Украине – 829 случаев COVID-19 за сутки 400
ООС: Боевики совершили 14 обстрелов, погиб военный, еще двое ранены 8
На Бугском лимане – массовый мор рыбы 25
С начала лета в Украине – уже сотня утопленников 22
В киевском метро активисты партии Шария избили нескольких человек 57
Умер второй пилот упавшего в Одессе самолета 56
В Одессе упал легкомоторный самолет, есть жертвы 46
Новый антирекорд: В Украине подтвердили 758 случаев COVID-19 235
На Киевщине убило током мальчика, взобравшегося на вагон 72
СБУ: Командир боевого корабля пытался сбежать в Крым с оборонными сведениями 93
Оккупанты обстреляли Авдеевку, ранена женщина 12
На Виннитчине пьяная женщина-водитель сбила 4 детей 21

Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусом, умер начальник военного госпиталя Иван Гайда.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

«Только что стало известно, что от осложнений из-за COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных», - написал он в Facebook в четверг, 18 июня, вечером.

По состоянию на 18 июня во Львове зафиксировали 3398 заражений, из них 107 человек умерли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги