Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объяснил, почему на днях у одного из столичных судов, во время охраны общественного порядка военнослужащие Нацгвардии были с одинаковыми номерами на шлемах, а отдельные полицейские не имели жетонов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Руководству Нацгвардии сделано замечание за то, что на шлемах должен быть не только номер воинской части, но и индивидуальный номер. И я думаю, что на следующих массовых мероприятиях они обязательно будут. А вот в полиции индивидуальные номера есть уже давно», - сказал Геращенко.

Кроме того, заместитель министра отметил, что иногда массовые мероприятия перерастают в стычки из-за провокации. Так, при обеспечении охраны общественного порядка на полицейских тоже иногда нападают и срывают жетоны.

«Я хотел бы, чтобы вы также обращали внимание на сотни кадров избиения полицейских, обливания их водой, плевки в лицо, чтобы был определенный баланс», - добавил Геращенко.

На шлемах нацгвардейцев, которые 15 июня задерживали в Киеве сторонников Сергея Стерненко, были одинаковые номера.