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По состоянию на 10:00 18 июня в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 148 человек, сообщает Командование Медицинских сил.

Всего за время пандемии выздоровели - 227 человек, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 427 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 70 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 18 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы также 9 человек.

По состоянию на утро 18 июня в Украине подтверждено 34063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли.
ForUm

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