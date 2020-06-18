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На 58 человек увеличилось количество жителей Киева, у которых обнаружили заболевания коронавирусом. Один человек умер, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

«На сегодня в столице уже 4084 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет, и три девочки, которым 5, 7 и 12 лет. 28 мужчин от 19 до 95 лет и двое мальчиков в возрасте 2 и 7 лет.

Заболели, в том числе, и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

«Выздоровели за минувшие сутки 56 человек. Всего коронавирус преодолели 1286 жителей столицы, - отметил мэр. - Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе – 11, Оболонском – 8,  Святошинском районе - 7 случаев. Соблюдайте правила! Берегите себя и тех, кто рядом».

По состоянию на утро 18 июня в Украине подтверждено 34063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли.

 
ForUm

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