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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ООС из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Орехово враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Защитников Крымского агрессор обстрелял из минометов калибра 120 мм, а неподалеку Шумов – использовал стрелковое оружие.

У Луганского российские оккупанты нарушили режим прекращения огня, применив автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» по защитникам Опытного российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Позиции в районе Водяного враг обстрелял из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Пищевика захватчики применили минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

По защитникам Авдеевки враг открывал огонь из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Попасной обстрелял вражеский снайпер. Также на подступах к Новотроицкому, Пескам и Невельскому агрессор применил минометы различных систем.

В результате вражеских обстрелов один военный погиб, один ранен и еще один воин получил боевое травмирование.  

Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. По данным разведки, 17 июня был ранен один боевик.

С начала текущих суток новых обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.
ForUm

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