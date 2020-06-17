Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент проект постановления о назначении министром образования и науки ректора Черниговского национального технического университета Сергея Шкарлета.

Проект опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Громадське.

Ранее о том, что Шкарлет претендует на должность главы МОН, говорил президент Владимир Зеленский. Впоследствии он сам съездил на Черниговщину и в частности посетил местный политех.

Вчера, 16 июня, Шкарлет побывал на заседании правящей фракции «слуг народа», рассказал депутат Роман Грищук. По его словам, некоторые члены фракции не поддерживают это назначение, но голосование по Шкарлету не было. Других претендентов на должность тоже нет.

«Шкарлет был единственный на заседании фракции. Голосование не было, он отвечал на вопрос: и о голосовании в Партии регионов, и о баллотировании от БПП, и о плагиате, и о первых шагах на посту министра», - сказал он.

Шкарлет родился 9 октября 1972 в городе Коканд в Узбекистане, учился в Киевском политехническом институте по специальности «Математическое обеспечение системы автоматизации», а затем - в Финансово-экономическом институте при Черниговском технологическом институте по специальности «Учет и аудит».

Работал непродолжительное время в 1995 году инженером-конструктором Нежинского НПК «Прогресс», с 1996 года начал преподавать.

В 2010 году баллотировался в Черниговский облсовет от Партии регионов. В одном из интервью говорил, что поддерживает Виктора Януковича с 2004 года.

«Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление тогдашней правящей партии, настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов», - сказал он тогда.

В то же время уже в 2015 году он баллотировался в Черниговский облсовет уже от «Блока Петра Порошенко», но проиграл выборы.

Отметим, что антиплагиатная инициатива «Дисергейт» заявила о фактах масштабного академического плагиата в научном наследии Сергея Шкарлета. Об этом же говорится и на сайте «Ошибки и фальсификации в научных исследованиях».