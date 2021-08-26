Кабинет Министров утвердил Порядок отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоении соответствующей квалификации, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«26 августа 2021 года, на очередном заседании Кабинета Министров принят Порядок отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоении соответствующей квалификации», - говорится в сообщении.

Порядок определяет: процедуру отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоении соответствующей квалификации в случае выявления фактов нарушения соискателем высшего образования академической добропорядочности; процедуру рассмотрения дела о нарушении соискателем высшего образования академической добропорядочности; процедуру рассмотрения вопроса о добровольном отказе соискателя высшего образования от степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации; правовые последствия отмены решения и порядок его обжалования.

«Правительством принято важное решение, а именно - создание правовых условий, которые будут стимулировать соискателей образования соблюдать академическую добропорядочность и нести ответственность в случае нарушений. Важно, что теперь на государственном уровне четко определены процедура принятия решения об отмене степени или квалификации специалиста и круг уполномоченных на такие действия субъектов. Речь идет исключительно о заведениях высшего образования. Считаю, что решение правительства будет способствовать формированию ответственности соискателей высшего образования в Украине и повышению их конкурентоспособности», - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Действие этого Порядка будет распространяться на решение о присуждении степеней высшего образования «младший бакалавр», «бакалавр» и «магистр» и присвоении соответствующих квалификаций.

Отмена решения осуществляется с учетом требований Закона Украины «Об образовании» в случае обнаружения, в частности в квалификационной работе, академического плагиата, фабрикации, фальсификации, списывания, обмана, взяточничества.

Обеспечивать соблюдение участниками образовательного процесса академической добропорядочности будет система внутреннего обеспечения качества высшего образования университета. Также, согласно принятому Порядку, ученым советом учреждения высшего образования будет утверждаться порядок выявления и установления фактов нарушения академической добропорядочности.

Отмена решения будет осуществляться заведением высшего образования, которое присуждает соответствующую степень высшего образования, или его правопреемником.

Проверка информации о нарушениях академической добропорядочности и принятии соответствующего решения относительно возможных фактов нарушения академической добропорядочности университетом будет осуществляться в двухмесячный срок.

На основе экспертного заключения учреждением высшего образования будет приниматься одно из следующих решений: об отмене решения о присуждении степени высшего образования и присвоении соответствующей квалификации; об отсутствии оснований для отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоении соответствующей квалификации.

Лицо, имеющее степень высшего образования и которому присвоена соответствующая квалификация, до представления экспертного заключения, которое готовится по результатам проверки информации, сможет добровольно отказаться от степени высшего образования и соответствующей квалификации. В случае отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоении соответствующей квалификации соответствующий документ о высшем образовании и документы о высшем образовании, выданные на его основе, будут недействительными.