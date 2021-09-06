Министерство образования и науки Украины сообщает, что информация в социальных сетях о введении дистанционного обучения на территории всей Украины является недостоверной, сообщает пресс-служба Минобразования.

Минобразования опровергло введение дистанционного обучения по всей Украине«В 2021/2022 учебном году образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется с неукоснительным соблюдением противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования на период карантина, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача № 9, постановлением Кабинета министров Украины № 1236, а также в соответствии с рекомендациями по организации работы заведений общего среднего образования», – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в зависимости от эпидситуации на территории Украины устанавливаются уровни эпидемической опасности распространения COVID-19.

Уровень эпидемической опасности устанавливается одновременно на территории всех регионов решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе министра здравоохранения. Решение размещается на официальном информационном портале Кабинета министров Украины.

Также по требованию Минздрава для очного обучения нужно 80% провакцинированных сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления желтого или оранжевого уровня эпидемической опасности).