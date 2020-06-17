В Киеве 12 процентов от всех больных коронавирусом жителей города – медики. Всего коронавирусом заболели 582 медика. Почти половина из них выздоровели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В целом, за период пандемии, в столице заболели 582 медицинских работника. - То есть 12 процентов от всех инфицированных киевлян. Подавляющее большинство из них подхватили вирус на работе. Сегодня в стационарах находятся 32 медика. Другие - лечатся на самоизоляции», - сообщил Кличко.

По его словам, уже выздоровели и вышли на работу 249 медицинских работников.

«Я призываю всех помочь нашим врачам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу. Мы можем это сделать, соблюдая простые и столь необходимые правила безопасности», - отметил Кличко.

Напомним, за последние сутки у 41 жителя Киева лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Двое больных умерли.