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В Киеве 12 процентов от всех больных коронавирусом жителей города – медики. Всего  коронавирусом заболели 582 медика. Почти половина из них выздоровели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В целом, за период пандемии, в столице заболели 582 медицинских работника. - То есть 12 процентов от всех инфицированных киевлян. Подавляющее большинство из них подхватили вирус на работе. Сегодня в стационарах находятся 32 медика. Другие - лечатся на самоизоляции», - сообщил Кличко.

По его словам, уже выздоровели и вышли на работу 249 медицинских работников.

«Я призываю всех помочь нашим врачам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу. Мы можем это сделать, соблюдая простые и столь необходимые правила безопасности», - отметил Кличко.  

Напомним, за последние сутки у 41 жителя Киева лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Двое больных умерли.
ForUm

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