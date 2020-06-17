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Бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева вызывают в Государственное бюро расследований на 19 июня на 16:00.

Повестка Лебедеву обнародована на сайте бюро.

Экс-министра времен Януковича вызывают к следователю второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, главного следственного управления ГБР Алексею Бересту.

Лебедев должен «получить процессуальный статус», с ним проведут «соответствующие следственные и процессуальные действия» в уголовном производстве №62019000000000046.

По информации в СМИ, речь идет о деле сдачи Крыма российским войскам, в которой проходит бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана.

Напомним, 26 мая в 2020 Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
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