Бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева вызывают в Государственное бюро расследований на 19 июня на 16:00.
Повестка Лебедеву обнародована на сайте бюро.
Экс-министра времен Януковича вызывают к следователю второго отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, главного следственного управления ГБР Алексею Бересту.
Лебедев должен «получить процессуальный статус», с ним проведут «соответствующие следственные и процессуальные действия» в уголовном производстве №62019000000000046.
По информации в СМИ, речь идет о деле сдачи Крыма российским войскам, в которой проходит бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана.
Напомним, 26 мая в 2020 Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время