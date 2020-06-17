Следователи сообщили о подозрении пяти членам общественной организации «Потон» в совершении хулиганских действий в сентябре 2018 года, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Фигурантом данного уголовного производства также является 35-летний депутат Васищевского поселкового совета Харьковской области.

Как рассказал заместитель начальника отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека СУ ГУНП в Харьковской области Антон Санкин, в ходе следствия правоохранители установили, что 9 сентября 2018 члены общественной организации ворвались в помещение аптеки по улице Салтовское шоссе, блокировали ее деятельность, повредили стеклянную витрину и вынесли из помещения медицинские препараты, которые подожгли и уничтожили. Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб заведения на сумму 31 тыс. гривен.

По результатам проведенных следственных действий 16 июня пяти участникам организации, в том числе 35-летнему депутату, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении 35-летнего мужчины меры пресечения.

Кроме того, 16 июня проведено 9 санкционированных обысков у членов общественной организации. У фигурантов изъято более 30 банковских карточек, мобильные телефоны, флэш-носители информации, ноутбуки, ножи, наручники, травматическое оружие с патронами, а также удостоверение работника полиции, срок действия которого истек.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Граждан, пострадавших от противоправных действий членов общественной организации, следователи просят обращаться в следственные территориальных отделов полиции, следственного управления ГУНП в Харьковской области или по телефону «102».