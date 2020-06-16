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Бывший народный депутат и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин намерен бороться за кресло мэра Киева на выборах осенью 2020 года.

Об это он сказал в эфире «Наш», передает Украинская правда.

«Я в последнее время всерьез рассматриваю для себя возможность баллотироваться и побороться с нынешним городским головой Киева за этот высокий пост. Потому что, то, что происходит с Киевом, мне, честно говоря, как жителю Украины, не нравится. Моя столица должна быть другой: более ухоженной, чистой, комфортной…» - заявил он.

На уточнение ведущего о том, собирается ли Добкин побороться за кресло мэра Киева, тот ответил: «А в Харькове все в порядке, там мэра менять не надо».

Ранее народный депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук подала свою кандидатуру для участия во внутрипартийных праймериз на пост мэра Киева.

Руководитель партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что от четырех до шести кандидатов в мэры Киева могут принять участие в партийных праймериз, упомянув народных депутатов Александра Ткаченко, Николая Тищенко, Александра Дубинского и Александра Качуку. Корниенко также отметил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее заявил о своем возможном участии в выборах мэра Киева, теоретически может участвовать в праймериз.

Качура и Дубинский, заявившие о желании баллотироваться на пост мэра Киева, заявили о намерении провести дебаты, не дожидаясь праймериз.
ForUm

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