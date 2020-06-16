Окружной административный суд Киева просят обязать Минюст обратиться в суд о прекращении деятельности ОО «Центр противодействия коррупции». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности ОО «Центр противодействия коррупции» требованиям Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» и не обращается в суд с иском о прекращении деятельности соответствующей общественной организации. Истец считает, что информация, обнародованная в СМИ, свидетельствует о том, что «Центр противодействия коррупции», анализируя деятельность дивизии войск СС «Галичина», занимается пропагандой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, чем нарушает действующее законодательство.

В то же время, истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о прекращении деятельности ОО «Центр противодействия коррупции» в порядке предусмотренного Законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному иску.