Киевская прокуратура сообщила о подозрении 52-летнему мужчине по факту совершения кражи из помещения одной из столичных больниц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, 7 июня 2020 в полицию поступило сообщение от родных умершего в больнице волонтера об исчезновении его документов, денег и мобильного телефона.

В ходе досудебного расследования, начатого по данному факту, удалось установить причастность к преступлению дворника этой больницы.

Как оказалось, после смерти волонтера человек помогал перевозить тело умершего из инфекционного отделения в морг. Увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, злоумышленник решил им завладеть.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража) и решается вопрос об избрании меры пресечения. Телефон умершего волонтера изъят.

В рамках досудебного расследования продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения правонарушения и лиц, которые также могут быть причастны к его совершению.

Напомним, 7 июня родственники волонтера Виталия Паныча сообщили, что он в реанимации. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, несмотря на отрицательный ПЦР-тест, с пневмонией, печеночной и почечной недостаточностью. Через несколько часов мужчина скончался.