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Российско-оккупационные войска обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки и ранили женщину, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Вчера, 15 июня, вечером вооруженные формирования Российской Федерации по направлению поселка Яковлевка совершили обстрел жилых кварталов на окраинах Авдеевки, в результате которого была ранена гражданская женщина.

Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00. ее  доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы и оказали медицинскую помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности шиферного ограждения домохозяйства.

Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению.
ForUm

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