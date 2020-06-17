Шевченковский районный суд Киева 30 июня рассмотрит иск президента Украины Владимира Зеленского к художнику, ведущему телеканала «Прямой» Сергею Пояркову.

Заседание суда назначено 30 июня на 13:30, передает Интерфакс-Украина.

Суть иска – «угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».

Согласно ст.346 Уголовного кодекса Украины, угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества, а также похищением или лишением свободы в адрес президента Украины и других высших должностных лиц государства, а также их близких родственников, совершенная в связи с их государственной или общественной деятельностью, наказывается ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

Как сообщал ForUm, 28 января стало известно, что СБУ подозревает Пояркова в «угрозе убийством» президенту Владимиру Зеленскому.

Пояркова, которого подозревают по части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Украины, допросили в СБУ.

Отметим, часть 1 статьи 346 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за угрозу убийством, причинения вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества, а также похищение или лишение свободы в отношении президента Украины.

9 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала «Прямой» из-за высказываний Пояркова в адрес Зеленского.