Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала «Прямой» после высказываний телеведущего Сергея Пояркова в адрес президента Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба регулятора, с жалобой на содержание передачи «ПоярковNEWS», которая вышла в эфире телеканала 27 декабря 2019 в 22:00, обратилась гражданка Касьяненко Я.К.

По ее мнению, высказывания ведущего передачи Сергея Пояркова, прозвучавшие в эфире, являются «посягательством на честь и достоинство президента Зеленского и оскорбляют членов его семьи». Кроме того, заявитель возмущается тем, что на протяжении передачи употреблялась «нецензурная брань». «Прошу разобраться, как такое возможно, что на канале с лицензией выходит подобный контент. Это не какой-то блог в интернете, где можно нести подобные глупости », - возмущается она.

В частности, Поярков называл Зеленского «тупым и маленьким чмятком», «маленьким криворожским сцикунятком».

Члены Нацсовета выразили свои аргументы относительно назначения внеплановой проверки. По мнению Сергея Костинского, этот вопрос лежит в политической плоскости, а физические лица сами могут обращаться относительно оскорбления чести и достоинства к вещателям или суд. Национальный совет сталкивался с подобными случаями и ограничивался лишь предписаниями к компаниям.

Зато первый заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк обратила внимание на грубые нарушения журналистской этики в этой программе. Она убеждена, что регулятор должен подать сигнал индустрии, он не будет закрывать глаза на одиозные случаи в эфире телерадиокомпаний. «Нашему рынку время подать сигнал о недопустимости многих вещей. Я здесь вижу не только политические мотивы, а речь идет о нарушении всех этических стандартов журналистики. Речь идет здесь не только о президенте Украины, здесь есть признаки оскорбления, которое наносится всей стране, очень негативно влияет на создание ее имиджа в международных сообществах и обидно звучит подобная лексика на телевидении в эфире для граждан Украины», - подчеркнула она.

В итоге пять членов Национального совета проголосовали за назначение проверки телеканала.