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Верховная Рада приняла за основу проект закона «Об акционерных обществах», сообщили ForUm’у в пресс-службе аппарата парламента.

Законопроект направлен на совершенствование и дальнейшую гармонизацию законодательства об акционерных обществах путем: введения механизма проведения общего собрания с применением электронного голосования; приведения ряда его норм в соответствие с законодательством ЕС; предоставления возможности введения в акционерных обществах одноуровневой структуры управления обществом и тому подобное.

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции Закон Украины «Об акционерных обществах».

Проектом также предлагается внести изменения в Гражданский, Хозяйственный, Уголовный процессуальный кодексы, законы Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «О ценных бумагах и фондовом рынке», «О депозитарной системе в Украине» и в другие законодательные акты.

Проект закона зарегистрирован под №2493.
ForUm

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