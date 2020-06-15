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С 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19, выросло почти вдвое, сообщил Центр общественного здоровья.

В частности, по состоянию на 15 мая смертей было 476, сейчас в Украине зарегистрирован уже 901 летальный случай.

Показатель смертности – 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине - 2,9%. В поло-возрастной структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19 преобладают мужчины - 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%).

Показатель летальности, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в:

Ивано-Франковской области (5,4%);

Кировоградской (5,3%);

Полтавской (4,7%);

Черновицкой (4,3%);

Черкасской (3,7%);

Львовской (3,6%).

70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.

У 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное.

89% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Среди умерших людей с COVID-19 было 40 медицинских работников из восемнадцати регионов страны. Для сравнения, по состоянию на 15 мая среди умерших было 24 медика.

Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Ивано-Франковской области (2,7%).

Среди умерших медиков преобладали женщины - 25 человек (63%) и лица в возрасте 50-69 лет (82,5%).

Все пациенты из количества умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 794 человека госпитализированы, 52% из них лечились в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. С момента госпитализации до смерти – 9 дней.
ForUm

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