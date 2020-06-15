По состоянию на утро 15 июня Киев и 10 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Показателю инцидентности не соответствуют Киев (15,74 на 100 тыс. населения при предельном показателе 12 на 100 тыс. населения), Винницкая (17,68), Волынская (34,81), Житомирская (15,45), Закарпатская (23,45), Ивано-Франковская (13,45), Львовская (30,71), Ривненская (25,85), Тернопольская (16,66), Черновицкая (28,96) и Черниговская (12,62) области.

При этом все области соответствуют показателям количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) и показателю заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусом (определен как не более 50%).

Самый большой показатель заполненности коек в больницах в Черновицкой области (46,09%) и Закарпатской (39,76%) областей и в Киеве (36,12%).

Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 июня подтверждено 31810 случаев COVID-19, из них 14 253 выздоровели, 901 умер.