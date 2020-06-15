Госпродпотребслужба столицы обратилась в правоохранительные органы с требованием открыть уголовное дело против директора одной из столичных школ за нарушение правил самоизоляции после подтверждения заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Отдельно хочу обратить внимание всех об ответственности за подвергание инфицированными опасности других людей. Если вы чувствуете себя плохо, если есть симптомы коронавируса или уже подтвержден диагноз – изолируйтесь дома, вызывайте врачей, не идите в публичные места и не контактируйте с другими людьми, - отметил Кличко. - Потому что у нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы, заболевшая коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест на COVID-19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу. Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы о возбуждении в отношении директора уголовного дела».

Он также отметил, что среди персонала еще трех детских садов города обнаружили больных коронавируом или людей с подозрением на COVID-19.

«Все три садика не работали, но готовились к открытию и приему детей. В частности, в детском саду № 804 в Оболонском районе заболела воспитательница. В саду № 495 Шевченковского района - подозрение на коронавирус у инструктора по физкультуре. А в заведении № 651 в Соломенском районе обнаружили, что у музыкального руководителя садика заболела вся семья. То есть, эта женщина - контактное лицо. Она теперь - на самоизоляции. Все три садика город пока не откроет», - сказал Кличко.