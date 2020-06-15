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Канадские военные инструкторы возвращаются в Украину для возобновления обучения украинских военных, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на National Post.

«После переоценки ситуации, в том числе анализа мероприятий по охране здоровья и рисков, связанных с COVID-19, было принято решение развернуть еще 90 участников миссии», - сообщила пресс-секретарь Вооруженных сил Канады Лия Кэмпбелл.

«Этот персонал будет развернут в июне 2020 года, он пройдет 14-дневный период изоляции по прибытии в Украину. По завершении этого периода изоляции они будут готовы возобновить свою миссию поддержки Сил безопасности Украины», - добавила она.

Еще 50 военнослужащих останутся в Канаде на данный момент, добавила пресс-секретарь, «и будут задействованы для обучения, как только позволят условия».

Из-за пандемии коронавируса Канада втрое уменьшила свою тренировочную военную миссию, дислоцированную в Украине в рамках операции UNIFIER. Во время плановой ротации в начале апреля было запланировано развертывание 200 военнослужащих, однако их количество составило всего около 60.

Канада отправляет группу из около 200 военных в Украине каждые полгода. Их мандат рассчитан до конца марта 2022 года.

Канадские военные обучают украинских коллег по пяти направлениям подготовки: тактика малых групп и снайперская подготовка, разминирование, военная полиция, полевая медицина и логистика.
ForUm

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