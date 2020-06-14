Сербский митрополит Амфилохий сравнил идеологию современных властей Черногории с тоталитаризмом и безбожием.

Фото: СПЦ

12 июня глава Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви митрополит Амфилохий (Радович) заявил, что идеология современных властей превзошла коммунистическую, сообщает официальный сайт митрополии.

Владыка Амфилохий отметил, что сегодня Европа и Америка недоумевают относительно происходящего в Черногории, но «не могут вмешиваться во внутренние дела страны».

«В отличие от них, мы не удивлены продолжением ленинской, тоталитарной и атеистической идеологии», – сказал митрополит Амфилохий.

Более того, по его словам, идеология нынешних черногорских властей «выходит за рамки коммунистической, потому что хочет создать свою собственную Церковь и иметь дело с канонами Церкви».