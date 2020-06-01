С 15 июня восстанавливаются авиарейсы из Международного аэропорта «Киев», сообзает пресс-служба предприятия.

О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта «Киев» сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания «Мотор Сич» уже 15 июня.

Направления, по которым восстановится авиасообщение уже с 16 июня - Belavia Минск, LOT Варшава, WizzAir Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия ), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

В аэропорту подчеркнули, что расписание авиарейсов находится в процессе подтверждения, информация может меняться.

Напомним, с 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее регулярное авиасообщение.