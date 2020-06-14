В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре почтили память преподобного Агапита Печерского.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, 13 июня в Киево-Печерской лавре прошли торжества по случаю празднования памяти преподобного Агапита Печерского, врача безмездного.

В день празднований наместник обители митрополит Павел в сослужении архиереев и многочисленного духовенства возглавил в Трапезном храме Божественную литургию, перед началом которой соборным чином был совершен молебен с чтением Акафиста преподобному Агапиту у его святых мощей.

После чтения Евангелия митрополит Павел произнес слово проповеди, в котором напомнил о жизни, подвигах и чудесах, которые совершил Господь по молитвам преподобного Агапита Печерского.

Во время богослужения возносились сугубые прошения и молитва, читаемая «во время губительного поветрия».

После Божественной литургии был совершен крестный ход с мощами преподобного Агапита к Ближним пещерам и отслужен молебен. По окончании была прочитана молитва преподобному у его нетленных мощей.

«Вчера мы износили мощи преподобного Агапита из пещер, сегодня они будут туда занесены, но мы все знаем, что преподобный всегда с каждым из нас, он не оставляет нас, – сказал владыка Павел. – Если мы призываем его на помощь, он всегда молится о нас и помогает нам, как мы это знаем из его жития и как мы это видим на примере нашей жизни. Но есть и еретические учения, в том числе и о нашем святом, но мы должны помнить, что все то, что есть вне Церкви, все это ложное предание не содействует нашему спасению. Нужно делать так, как учат святители, священники, монахи, те добрые пастыри, которые отдают свою жизнь за пасомых. Нужно быть благоразумными, дорогие братья и сестры, и молиться, чтобы Господь сохранил всех нас от всяких бед и невзгод!».

Затем наместник Киево-Печерской лавры поздравил причастников с принятием Животворящих Таин Христовых и призвал на всех Божие благословение, а всему освященному собору было пропето многолетие.

Верующие имели возможность помолиться у мощей преподобного Агапита и приложиться к ним, после чего братия лавры перенесли святые мощи в Ближние пещеры.