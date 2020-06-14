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После возобновления 15 июня международного авиасообщения с Украиной все страны будут разделены на две группы – «красную» и «зеленую» зоны. В зависимости от того, из какой страны будет прилетать пассажир, к нему будут применяться определенные меры безопасности. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 14 июня.

«Мы делим страны на «красную» и «зеленую» зону. «Красная» зона – это страны, с эпидемиологической ситуацией хуже, чем в Украине. Мы это делаем по показателю количества активных случаев заболеваний на 100 тысяч населения. Этот показатель мы будем устанавливать на уровне 40 на 100 тысяч населения. Страны с большим показателем – "красная» зона, с меньшим – «зеленая», – сказал Степанов.

По его словам, все прибывшие пассажиры должны иметь страховой полис, который покрывает лечение в случае заболевания коронавирусом. При этом те, кто прилетит из стран «красной» зоны должны будут проходить самоизоляцию или обсервацию. Пассажиры из стран «зеленой» зоны освобождены от этих мер.

«Министерство будет публиковать списки стран для удобства», – заверил Степанов.

Напомним, в МАУ остановили продажу билетов почти на все направления.
ForUm

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