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Аэропорт Киев (Жуляны) в 2024 году закроется на год для реконструкции взлетно-посадочной полосы, чтобы в будущем иметь возможность принимать более тяжелые самолеты.

Об этом рассказал глава совета директоров предприятия Денис Костржевский, сообщает avianews.

По его словам, в 2022 году подготовят проект реконструкции аэродрома, а в 2023 году начнутся работы, которые продлятся два года.

«На 2023 год запланирована реконструкция аэродрома без закрытия аэропорта на принятие рейсов», — рассказал Костржевский.
Строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь повышенную прочность PCN 72, рассказал он.

Работы по реконструкции аэродрома также будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры.

Длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 метров — до 2770 метров.

По оценкам аэропорта, бюджет работ может составить от 2,5 до 4 млрд грн. Средства планируется привлечь из Киевского городского бюджета либо через частные инвестиции.

На время реконструкции полосы самая крупная базовая авиакомпания Жулян Wizz Air готова перейти в аэропорт Борисполь. При этом руководство лоукостера уверяет, что после завершения работ Wizz Air вернется в Жуляны.

Сейчас этот киевский аэропорт не может принимать с полной загрузкой авиалайнеры Airbus A321, на которые переходит лоукостер. Это делает невозможным выполнение из Жулян дальних рейсов на A321 с полными баками горючего.
ForUm

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