Сегодня осуществлен первый рейс в Международный аэропорт «Ужгород» в соответствии с Межправительственным Соглашением со Словацкой Республикой, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

«Отныне управление воздушным движением, а также использование воздушного пространства на тактическом уровне будет происходить на определенной части воздушного пространства Словакии. При этом будут применяться процедуры неточного захода на посадку по приборам на аэродроме «Ужгород», - пояснили в ведомстве.

Международный аэропорт «Ужгород» расположен в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы 10 расположен в нескольких сотнях метров от украинско-словацкой границы. Использование воздушного пространства соседней страны – необходимое условие для осуществления посадок по приборам на этом аэродроме. Соглашение было подписано в сентябре прошлого года во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакию.

«С сегодняшнего дня возможности использования аэродрома для авиакомпаний в Ужгороде расширены. Это результат длительной работы Украины на международном уровне – и мы ожидаем, что он положительно повлияет на развитие авиаперевозок в регионе.

Мы видим, что есть спрос на международные, так и внутренние авиарейсы. Например, полеты по восстановленному летом маршруту Киев - Ужгород - Киев почти всегда происходят с полной посадкой пассажиров. Опираясь на ряд позитивных тенденций, сейчас активно работаем над дальнейшим развитием региональных аэропортов страны», - рассказал министр Александр Кубраков.

Предварительно была осуществлена ​​имплементация протоколов технического взаимодействия со словацкой стороной, выполнена разработка и внедрение новых схем вылета/прилета на аэродром «Ужгород». Это позволило аэропорту стать более доступным для выполнения полетов, в частности при осложненных метеоусловиях и в ночное время.

Напомним, 31 августа этого года Украэрорух получил обновленный сертификат от Агентства Европейского Союза по безопасности полетов (EASA). Сертификат подтверждает, что уровень безопасности полетов и качество аэронавигационных услуг, гарантирует украинский провайдер, соответствуют обновленным стандартам ЕС. Это позволяет Украине управлять воздушным движением в части воздушного пространства страны-члена ЕС.