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В субботу, 13 июня, президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне заявил, что компания прекратит продажу билетов до 1 августа. Останется лишь несколько внутренних рейсов.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в аэропорту Борисполь.

«Все авиакомпании мира сегодня имеют открытые продажи на будущие периоды, которые выходят за рамки карантина. Например, мы закрывали свою продажу до 1 июля, понимая что до 1 июля ничего не произойдёт в авиации, сейчас мы наверняка закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того чтобы дать возможность назначать только те рейсы которые пассажиру будут понятно что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей туристическому пассажиру путешествовать», - сказал он.

Уточним, что сейчас на сайте МАУ можно купить только три внутренних рейса: Киев — Одесса, Киев — Львов и Киев — Херсон. Билеты остались на следующие даты:

Киев — Одесса 12, 19 и 26 июня. Одесса — Киев 14, 21 и 29 июня

Киев — Львов 26 июня. Львов — Киев 29 июня

Киев — Херсон 19 и 26 июня. Херсон — Киев 21 и 29 июня.

Напомним, ранее в МАУ сократили 900 сотрудников.
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