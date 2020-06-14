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С понедельника, 15 июня, на административной границе оккупированного Крыма с Херсонской областью заработают все контрольные пункты въезда-выезда.

Возобновят свою работу пункты пропуска Каланчак, Чонгар и Чаплинка. График их работы пока не обнародован.

При этом тем, кто возвращается из Крыма на подконтрольную Украине территорию, не нужно будет проходить обязательную обсервацию.

Вместо этого люди должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса Дій вдома. Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс. грн.

Также необходимо соблюдать и другие противоэпидемические требования — использовать защитные маски и перчатки, проходить контроль температуры.

Как ожидается, обсервацию могут отменить и для людей, которые въезжают на подконтрольную Украине территорию через КПВВ на Донбассе (их открыли с 10 июня).

С такой инициативой к правительству обратились правозащитники благотворительного фонда Восток SOS, которые ранее обнародовали отчет об ужасающих бытовых условиях в местах обсервации в Луганской области.

«Эта информация (о несоответствии помещений обсервации санэпидтребованиям) стала основой для отмены обязательной обсервации в целом для всех, кто пересекает границу и линию разграничения. Это решение должно быть принято сегодня или на днях Кабинетом министров», — заявил 12 июня исполнительный директор Восток SOS Константин Реуцкий.

В марте 2020 года все КПВВ на линии разграничения на Донбассе были закрыты, пропуск людей был полностью прекращен в связи с угрозой распространения коронавируса.

На админгранице с Крымом во время карантина пропускали с оккупированного полуострова только тех, кто имеет прописку на подконтрольной части Украины.
ForUm

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