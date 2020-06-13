Коронавирус обнаружили на большом оптовом рынке Синьфады пекинского района Фэнтай. По решению местных властей все 10 тысяч работников рынка и продавцы сдадут тест на COVID-19.

Об этом сообщила столичная газета Синьцзин бао.

По информации китайских СМИ, вирус был обнаружен на доске для разделки рыбы, которая использовалась для обработки импортируемого лосося.

Синьцзин бао пишет, что рынок закрыт на санобработку с 03:00 по местному времени субботы (22:00 по Киеву пятницы). Кроме Синьфады приостановлена работа еще пяти оптовых рынков Пекина.

Синьфады, по данным газеты, обеспечивает около 90% потребностей города в свежих овощах и фруктах. Руководство рынке сообщил, что для снабжения овощами и фруктами будут открыты временные павильоны и палатки.

Напомним, в ЕС назвали РФ и Китай главными дезинформаторами о COVID-19.