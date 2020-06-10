также в разделеМир
Еврокомиссия будет рекомендовать начать открытие внешних границ ЕС с 1 июля 11
В США похоронили Джорджа Флойда 18
Венецианская комиссия даст оценку путинским поправкам в конституцию РФ 48
Румыния впервые обозначила РФ как враждебное государство 28
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с распространением COVID-19 21
В мире от коронавируса умерли 406 тысяч человек 13
Для экс-полицейского, задушившего Флойда, назначили залог в $1 миллион 32
В США подростку, убиравшему улицы после протестов, подарили авто 52
Полиция применила слезоточивый газ и водометы во время протеста в Риме 23
В Нью-Йорке отменили комендантский час 23
Сергей Скрипаль с дочкой покинули Британию 45
NASA построит жилой модуль для космонавтов 62
Израиль снова закрывает школы и детсады из-за коронавируса 31
Сегодня стартовали военные учения НАТО в Балтийском море 16
В мире количество подтвержденных случаев коронавируса приближается к 7 млн 51
В Вашингтоне состоялась крупнейшая демонстрация 44
За сутки в России коронавирус выявили почти у 9 тысяч человек 26
В Албании утвердили ключевую реформу для вступления в ЕС 15

РФ и Китай во время пандемии COVID-19 проводят масштабные кампании по дезинформации. Обе страны входят в число «иностранных игроков», которые стремятся «подорвать демократические дебаты» и повысить свой имидж.

Об этом сообщила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

«Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления», - заявила она.

При этом она отметила, что пандемия показала, что ложная информация может нанести серьезный вред.

Также отмечается, что Евросоюз усилит помощь независимым средствам массовой информации и журналистам в странах, не входящих в сообщество, в рамках борьбы с дезинформацией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги