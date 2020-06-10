РФ и Китай во время пандемии COVID-19 проводят масштабные кампании по дезинформации. Обе страны входят в число «иностранных игроков», которые стремятся «подорвать демократические дебаты» и повысить свой имидж.

Об этом сообщила замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

«Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления», - заявила она.

При этом она отметила, что пандемия показала, что ложная информация может нанести серьезный вред.

Также отмечается, что Евросоюз усилит помощь независимым средствам массовой информации и журналистам в странах, не входящих в сообщество, в рамках борьбы с дезинформацией.