В связи с жарой в столице ограничили движение большегрузного автотранспорта.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Там напомнили, что такие ограничения вводятся, когда температура превышает 28 градусов.
«С 12 июня ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при превышении дневной температуры воздуха свыше + 28°C», — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве камеры зафиксировали новый антирекорд скорости.
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