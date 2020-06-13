также в разделеСтолица
Укрзализныця возобновляет движение Бориспольского экспресса 15
В Киеве с 1 июля приостановят бесплатный проезд по УБД 47
Кличко о ТРЦ на пр. Леся Курбаса: Киев заставил застройщика убрать «креатив» с дороги 37
Ограничения в Киеве вернут, если на 100 тысяч человек будет 24 больных 35
Еще 95 киевлян заболели коронавирусом 61
Власти Киева собираются усилить карантин 108
Лето в Киеве начало быть температурные рекорды 19
КГГА: В Киеве растет число бессимптомных больных COVID-19 33
В Киеве камеры зафиксировали новый антирекорд скорости 66
За сутки в Киеве подтвердили 91 новый случай коронавируса 40
Киев пока не переходит к следующим этапам ослабления карантина 29
Кличко сказал, когда завершат работы на Борщаговском путепроводе 15
В карантинном Киеве массово составляют протоколы на водителей маршруток 44
В киевских больницах – 223 пациента с COVID-19, почти вдвое больше – с пневмонией 27
В Киеве уже 3580 больных коронавирусом 33
Укрзализныця завершила реконструкцию станции Выдубичи 67
Верещук готовится к праймериз на выборы мэра Киева 21
Киев поднялся на 44 пункта в рейтинге по стоимости жизни 21

В связи с жарой в столице ограничили движение большегрузного автотранспорта.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Там напомнили, что такие ограничения вводятся, когда температура превышает 28 градусов.

«С 12 июня ограничен въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн при превышении дневной температуры воздуха свыше + 28°C», — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве камеры зафиксировали новый антирекорд скорости.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2564 грн.
15
Теги