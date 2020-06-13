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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил из трех источников информацию о том, что власть хочет отменить Внешнее независимое тестирование (ВНО) в 2020 году.

«В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Менее всего я хотел бы «разгонять панику». Более того, очень надеюсь, что это — лишь слухи, возможно — попытка «проверить реакцию общества», — заявил Горбачев.

Он отметил, что если информация окажется правдой, то это означает, что на фоне пандемии «неизвестные» пытаются вернуть в Украину «взятки и коррупцию» во время поступления.

Горбачев также запустил флешмоб #РукиГетьВідЗНО, призвав людей присоединятся к нему.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии.
ForUm

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