Следователи Нацполиции сообщили о подозрении бывшему руководителю подразделения «Укразализныци», который нанес государству ущерб на 854 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Полицейские установили, что служебная халатность должностного лица повлекла тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам в сфере охраны окружающей среды. На территории подчиненных подразделений АО «Укрзализныця» осуществлялось добычи полезных ископаемых без разрешительной документации. 340 тыс. кубических метров нард добыли путем подрыва месторождений.
Сейчас продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Принимаются меры по возмещению ущерба и избрания меры пресечения подозреваемому.
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