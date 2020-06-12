также в разделеСтолица
В Киеве с 1 июля приостановят бесплатный проезд по УБД 16
Кличко о ТРЦ на пр. Леся Курбаса: Киев заставил застройщика убрать «креатив» с дороги 26
Еще 95 киевлян заболели коронавирусом 60
Власти Киева собираются усилить карантин 104
Лето в Киеве начало быть температурные рекорды 17
КГГА: В Киеве растет число бессимптомных больных COVID-19 33
В Киеве камеры зафиксировали новый антирекорд скорости 58
За сутки в Киеве подтвердили 91 новый случай коронавируса 40
Киев пока не переходит к следующим этапам ослабления карантина 29
Кличко сказал, когда завершат работы на Борщаговском путепроводе 15
В карантинном Киеве массово составляют протоколы на водителей маршруток 44
В киевских больницах – 223 пациента с COVID-19, почти вдвое больше – с пневмонией 27
В Киеве уже 3580 больных коронавирусом 33
Укрзализныця завершила реконструкцию станции Выдубичи 67
Верещук готовится к праймериз на выборы мэра Киева 21
Киев поднялся на 44 пункта в рейтинге по стоимости жизни 21
В Киеве проректора университета задержали на взятке в 224 тысячи 107
В Киеве пьяный мужчина украл у посла автомобиль и попал на нем в ДТП 22

В Киеве могут вернуть часть карантинных ограничений в случае, если показатель заболеваемости повысится. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Хочу подчеркнуть, если показатель по заболеваемости достигнет в городе 24 больных 100 тысяч человек, Киев будет вынужден вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тысяч населения, - сообщил мэр. - Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей. - Работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения».

Мэр также обратился в правоохранительные органы более строго контролировать соблюдение карантина и безопасности организациями, предприятиями и гражданами.

«Ибо многие люди не соблюдают даже элементарных правил. - Не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу. А потом будут спрашивать, а что вы сделали, чтобы ситуация не ухудшалась», - отметил Кличко.

Напомним, количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 95 человек – до 3766.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги