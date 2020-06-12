В Киеве могут вернуть часть карантинных ограничений в случае, если показатель заболеваемости повысится. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Хочу подчеркнуть, если показатель по заболеваемости достигнет в городе 24 больных 100 тысяч человек, Киев будет вынужден вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тысяч населения, - сообщил мэр. - Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей. - Работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения».

Мэр также обратился в правоохранительные органы более строго контролировать соблюдение карантина и безопасности организациями, предприятиями и гражданами.

«Ибо многие люди не соблюдают даже элементарных правил. - Не носят маски, не держат дистанцию, всячески игнорируют угрозу. А потом будут спрашивать, а что вы сделали, чтобы ситуация не ухудшалась», - отметил Кличко.

Напомним, количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 95 человек – до 3766.