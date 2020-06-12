Из-за роста случаев заражения коронавирусом КГГА готовится усилить в Киеве карантинные ограничения. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник мэра столицы Владимир Бондаренко.

Он рассказал, что в 9:30 состоится заседание штаба по чрезвычайным ситуациям, который и примет решение об усилении карантина. Бондаренко добавил, что у столичной власти сейчас есть три сценария развития событий.

«На сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариям, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца с предыдущего», — объяснил Бондаренко.

По его словам, Киев еще не готов к следующим этапам ослабление карантина: полноценному открытию кафе и ресторанов, проведению массовых мероприятий, открытию заведений культуры и т. д.

«Мы не можем говорить об открытии заведений общественного питания в помещениях, мы не можем говорить о каких-либо массовых мероприятиях с количеством людей один на пять квадратных метров, мы не можем говорить о полноценном открытии заведений культуры. Это как раз те моменты, которые должны были произойти с 5 июня в Украине», — подчеркнул советник мэра Киева.

Также Бондаренко добавил, что на сегодняшнем заседании могут принять жесткие меры по посещению пляжей — возможно, их полностью закроют. Кроме того, в столице откроют три пункта проведения ВНО.

В то же время, он подчеркнул, что вопрос об ограничении работы общественного транспорта в Киеве не стоит.

Он добавил, что Киев переходит к фиксированию вспышек коронавируса. В случае его обнаружения заведение, «независимо от того, детский сад или магазин» будут закрывать.

«Если по результатам эпиданализа мы будем понимать, что есть львиная доля заражений именно в такой-то области — для нее сначала будут введены более жесткие ограничения, затем, если фиксирования продолжится, такие заведения могут быть закрыты», — добавил он.