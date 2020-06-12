Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что русскоязычные сериалы, произведенные в Украине украинской командой, способствуют развитию украинской индустрии и экономики.

Об этом он заявил в эфире программы «Мокрик По Живому» на hromadske, комментируя заявление продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Елены Еремеевой о том, что мелодрамы украинском языке снимать невыгодно, а комедии – наоборот.

«Говорила она, скорее, о коммерческой составляющей сериалов, которые производятся на украинском языке. Если это украиноязычные комедии, то они, в первую очередь, реализуются в Украине», - отметил Ткаченко.

Позже он объяснил, что производство большого количества сериалов - это «вопрос экономики для каналов», а Государственное агентство Украины по вопросам кино «практически ни копейки не вложило» в производство украиноязычных сериалов.

«К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих (т.е. русскоязычных, - ред.) сериалов России. Поэтому и происходит такой дискурс о том, что русского языка слишком много в украинском телеэфире», - добавил министр.

«Для меня в этом дискурсе важно другое: если продукт производится в Украине, украинскими авторами, украинским режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке - я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики», - заявил Ткаченко.

При этом он добавил, что продвигать украинские идеи и украинские нарративы можно исключительно на украинском языке.

Напомним, также Ткаченко рассказал, что для защиты украинского языка лучше создавать условия, при которых он станет трендом, а отношение к украинскому и выработки русскоязычного продукта в обществе - как естественное, а не элемент противодействия российской агрессии.