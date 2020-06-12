Кинотеатры могут возобновить работу после карантина 2 июля, сообщил председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политики Павел Сушко.

Условия открытия кинотеатров обсудили на встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым, министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и представителями кинотеатров.

«Сейчас из-за нехватки новых лент кинотеатры не были готовы открыться 10 июня. Эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина», - написал Сушко.

Однако, по его словам, до июля кинотеатрам просто не с чем встречать зрителя.

«А запуститься в работу, при открытии, нужно сразу на всю 100% мощность - персонала и технического обеспечения. Нести полные затраты. Соответственно, работать в убыток, когда индустрия и без того истощена карантином», - отметил он.