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Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призывает украинцев ходить в кинотеатры.

Как передает УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-конференции на тему: «МКИП: итоги 2020 и планы на 2021», которая проходила в кинотеатре «Жовтень».

«Театрам, музеям, филармонии, и в первую очередь кинотеатрам в этом году было чрезвычайно трудно. Не только из-за ограничений контакта со зрителем, но и из-за привычного нам отсутствия премьер. Поэтому призываю, ходите в кино, а во время «красной зоны» с 8 по 24 января просто покупайте билеты на сеансы с 25 января», - заявил Ткаченко.
ForUm

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