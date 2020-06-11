также в разделеОбщество
11 июня. Картина дня 15
«Пленки Лероса»: НАБУ начало расследование в отношении Ермака 10
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара 24
ЦИК разрешил голосовать на выборах избирателям без прописки 16
Начато спецрасследование в отношении организаторов подрыва авто полковника СБУ 15
Еврокомиссия назвала условия открытия границ для украинцев 43
Шмыгаль: Возобновление подачи воды в Крым пока не стоит на повестке дня 17
Число зарегистрированных безработных в Украине превысило 514 тысяч человек 17
Украинцы оформили уже 15 миллионов биометрических загранпаспортов 11
Конгресс США выделил $250 млн помощи Украине в сфере безопасности 19
Госстат отказался публиковать данные о смертности во время карантина 23
Зеленский ответил на петицию инвесторов «Укрбуда» 15
Посол: Авиакомпании могут отложить возобновление авиарейсов из Украины в ЕС 22
За три года безвиза украинцы совершили 49 миллионов поездок в страны ЕС 14
КМИС: Зеленского на выборах поддержали бы 37,6% украинцев 21
Апелляционный суд отменил уменьшение суммы залога Кожаре и арестовал его 18
СБУ объяснила, почему Стерненко подозревают в убийстве 48
Шмигаль допустил ужесточение карантина 38

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом в стране устранением очереди из тест-образцов.

Об этом сказал в интервью Радио НВ, передает Украинская правда.

«Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней, - передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования «сегодня на сегодня» или «сегодня на завтра», - пояснил он.

По словам санврача, самая большая очередь из тест-образцов после Киева была во Львовской области. Сейчас там ожидают проверку две тысячи образцов крови на наличие COVID-19, которые должны быть «сегодня или завтра утром» доставлены в Национальную референс-лабораторию.

Сейчас в Украине проводятся от 10 до 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в сутки, а также 5-7 тысяч тестов по методу иммуноферментного анализа, отметил Ляшко.

Напомним, 11 июня в Украине зафиксировали новый антирекорд – почти 700 заражений за сутки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги