С 15 июня возобновят движение еще 14 пригородных поездов фастовского, нежинского и яготинского направлений, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

В сообщении Киев - Казатин - Киев будут курсировать такие пригородные поезда: №6202/6008 Казатин - Фастов - Киев, №7032 Фастов - Киев, №6070 Тарасовка - Киев, №6014 Фастов - Киев, №6029 Киев - Фастов, №6027/6213 Киев - Фастов - Казатин, №6035 Киев - Фастов, №6023/6211 Киев - Фастов - Казатин.

В сообщении Киев - Нежин - Киев будут курсировать такие пригородные поезда: №6902 Киев - Нежин, №6915 Нежин - Киев, №6930 Киев - Нежин, №6929 Нежин - Киев.

В сообщении Киев - Яготин - Киев будут курсировать такие пригородные поезда: №6880 Киев - Яготин, №6809 Яготин - Дарница.

Укрзализныця призывает пассажиров осознавать и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом: соблюдать дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни – оставаться дома.

Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 №392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий» назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций назначения пригородных поездов будет продолжаться.

С расписанием электропоездов, которые восстановили курсирование, можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов Укрзализныци.