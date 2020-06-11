В Украину идет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди с грозами и ослабление жары. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

«К нам придет холодный атмосферный фронт с севера, который принесет кратковременные дожди с грозами и - главное - ослабление жары. То есть, уже в воскресенье днем ​​ожидается в большинстве областей Украины + 22 + 28 градусов, только на востоке жара еще задержится», – написала она.

Завтра, 12 июня, по прогнозу синоптика, в Украине будет жарко + 29-35 градусов, только в западных областях свежее, в течение дня + 24-29 градусов. «Завтрашние грозовые западные дожди могут локально достичь юга Украины, Винницкой и Житомирской областей, поэтому во время дождей в этих регионах ожидается кратковременное ослабление жары до + 25-29 градусов. От жары еще немного будет спасать порывистый северо-восточный ветер», – отметила Диденко.

Она также сообщила, что в Киеве пятница обещает быть жаркой и сухой, днем ​​+32-34 градуса.

«В субботу начнут понемногу набегать облака фронта и уже во второй половине дня или вечером и также в воскресенье есть вероятность кратковременных дождей с грозами. 14-го июня, как я уже говорила, жара ослабнет. И всю следующую неделю температура воздуха ожидается более комфортной», – подчеркнула Диденко.