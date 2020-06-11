Киевский апелляционный суд отменил решение о снижении суммы залога как альтернативы ареста бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, подозреваемому в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, и взял его под стражу в зале суда.

«Кожаре вернули залог в 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть еще надежда на наше правосудие», - написала в Facebook дочь убитого предпринимателя Екатерина Старицкая.

Ранее суд уменьшил Кожаре залог с 14,8 млн грн до 2,1 млн грн, после внесения которого он вышел на свободу.

Потерпевшая сторона подала апелляцию на это решение.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.

Следственный эксперимент в доме Кожары по факту убийства предпринимателя несколько раз срывался.

25 марта Кожара был задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.

Адвокаты Кожары утверждают, что жена экс-министра призналась в преступлении, которое произошло случайно.