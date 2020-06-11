также в разделеОбщество
Украинцы оформили уже 15 миллионов биометрических загранпаспортов 9
Конгресс США выделил $250 млн помощи Украине в сфере безопасности 13
Госстат отказался публиковать данные о смертности во время карантина 11
Зеленский ответил на петицию инвесторов «Укрбуда» 11
Посол: Авиакомпании могут отложить возобновление авиарейсов из Украины в ЕС 15
За три года безвиза украинцы совершили 49 миллионов поездок в страны ЕС 13
КМИС: Зеленского на выборах поддержали бы 37,6% украинцев 20
СБУ объяснила, почему Стерненко подозревают в убийстве 41
Шмигаль допустил ужесточение карантина 34
Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве 34
Стерненко прибыл на допрос в СБУ 16
Нардеп Василевская-Смаглюк и мэр Бучи Федорук попались на лжи о райцентре 60
СМИ: Иран передаст «черные ящики» с самолета МАУ во Францию 19
В ВСУ за сутки COVID-19 зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19 42
В ОРЛО пропала мобильная связь 34
Степанов рассказал, что ждет украинцев после возвращения из-за границы самолетом 32
После коронавирусного антирекорда Минздрав предложил ввести «определенные меры» 217
Германия предостерегла граждан от поездок в Украину до конца августа 23

Киевский апелляционный суд отменил решение о снижении суммы залога как альтернативы ареста бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, подозреваемому в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, и взял его под стражу в зале суда.

«Кожаре вернули залог в 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть еще надежда на наше правосудие», - написала в Facebook дочь убитого предпринимателя Екатерина Старицкая.

Ранее суд уменьшил Кожаре залог с 14,8 млн грн до 2,1 млн грн, после внесения которого он вышел на свободу.

Потерпевшая сторона подала апелляцию на это решение.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.

Следственный эксперимент в доме Кожары по факту убийства предпринимателя несколько раз срывался.

25 марта Кожара был задержан по подозрению в умышленном убийстве Старицкого.

Адвокаты Кожары утверждают, что жена экс-министра призналась в преступлении, которое произошло случайно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги