Народный депутат от «Голоса» Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата нардепа. Обосновывая свое решение, Вакарчук отметил, что считает свою миссию частично выполненной: привел прекрасную фракцию в парламент: новых профессиональных порядочных людей. Однако теперь она завершена. В его дальнейших планах - образовательный проект.

Одесскому активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него. В СБУ заявили, что его действия могут соответствовать понятию необходимая оборона, «однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию».

По состоянию на 11 июня в Украине подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13141 выздоровел, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев. В Киеве подтвердили 91 новый случай коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вчера в Украине был установлен антирекорд по количеству выявленных больных COVID-19, поэтому Минздрав предлагает ввести определенные меры для сохранения жизни граждан.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом в стране устранением очереди из тест-образцов.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Президент Владимир Зеленский предлагал бывшему председателю Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министру времен президентства Виктора Януковича Валерию Хорошковскому возглавить таможню.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревается в том, что в 2018 году путем издания якобы преступного приказа склонил военное должностное лицо к превышению им власти и служебных полномочий, а сообщение о подозрении уже отправлено ему по почте, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности Украине на 2020 финансовый год на сумму 250 млн долл. США по программе «Инициатива безопасности помощи Украине» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).