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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вчера в Украине был установлен антирекорд по количеству выявленных больных COVID-19, поэтому Минздрав предлагает ввести определенные меры для сохранения жизни граждан. Об этом Степанов сообщил это на онлайн-брифинге, передает УНИАН.

«Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в самые тяжелые времена в апреле, когда была достаточно напряженная ситуация..., у нас не было 689 человек, которые заболели за один день. Уже в течение недели мы наблюдаем повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. В течение недели я как министр здравоохранения призываю вас придерживаться правил безопасности и рекомендаций... Уже было и обращение президента страны, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не исчезла, но посмотрите на улицы... - мы все вышли с карантина, мы все решили, что его уже не существует, а такой угрозы как COVID-19 уже нет», - отметил он.

Степанов напомнил, что растет не только количество тех, кто заболел за сутки, но и количество летальных случаев - вчера 23 человека, сегодня 21 человек. «Мы будем предлагать проведение определенных мер ради здоровья украинцев», - заявил он.

Министр считает, что при условии соблюдения карантинных ограничений количество летальных случаев и инфицирования коронавирусом будет снижаться. «Так и должно происходить, но когда мы их не соблюдаем, мы получаем такие цифры, которые есть сейчас. Я считаю, что это очень хорошо, когда Минздрав должен за все отвечать, и не снимает с себя ответственности. Но, мне кажется, что мы все должны начать отвечать за свое здоровье, за свою жизнь, за здоровье своих близких», - резюмировал он.

Напомним, по состоянию на 11 июня в Украине подтверждено 29 070 случаев COVID-19, из них 13141 выздоровел, 854 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 689 случаев.
ForUm

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